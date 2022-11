Palazzo Ducale, chiude con 8mila presenze il Festival di Limes. Pienone anche per Rubens e Disney

Genova. Oltre 8mila presenze al Festival Limes e il raggiungimento di quota 20mila visitatori per la mostra “Rubens a Genova” e di 10mila per “Disney L’arte di raccontare storie senza tempo”. È stato un week end di largo successo per le iniziative di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura che conferma sempre più il proprio ruolo di centro culturale non soltanto in Liguria, ma anche a livello nazionale.

La IX edizione del Festival di Limes, la rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo, ha scelto come di consueto Palazzo Ducale per affrontare – da venerdì 11 a domenica 13 novembre – temi decisivi nel panorama della politica internazionale.

» leggi tutto su www.genova24.it