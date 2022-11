Perde 4 figli in gravidanza ma l’arte la salva, un regalo speciale per Bartolomeo: “Per i suoi 18 anni un libro sulla nostra storia”

Valbormida. “I sorrisi più belli li ho visti nelle vite più difficili”. Con questa citazione si potrebbe descrivere Milvia Tardito, mamma valbomidese, attrice, speaker radiofonica, comica allo Zelig Covid Edition 2020. La sua passione per l’arte a sollevarla in tante occasioni.

Milvia non è una mamma qualunque: ha perso quattro figli in gravidanza, solo uno è riuscito a venire alla luce. Lui si chiama Bartolomeo – sarebbe stato il secondo – e ha compiuto a fine ottobre 18 anni. Per manifestare questo grande amore la madre ha deciso di regalargli un libro, ma non uno qualunque, uno con la storia della sua vita.

» leggi tutto su www.ivg.it