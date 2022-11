Punto nascite San Paolo, i consiglieri del Patto per Savona: “Sopruso verso salute, prevenzione e cura per i cittadini”

Savona. “Privare la città, capoluogo di provincia, di reparti fondamentali per i cittadini savonesi (non dimentichiamo che sarà certamente interessata da tale decisione anche la pediatria) danneggia tutta la sanità locale, depotenzia l’intero ospedale e crea un enorme disservizio alle famiglie”. Così i membri del gruppo consiliare “Patto per Savona – Marco Russo Sindaco” Marco Lima, Roberto Besio, Carla Ferone, Chiara Ferrando ed Eleonora Raimondo in merito bozza del piano socio sanitario regionale che prevede la chiusura del punto nascite nel nosocomio savonese.

“Ancora una volta, e soltanto dai media, si apprende la notizia del progetto di Alisa, certamente in accordo con il presidente della Regione, della chiusura della divisione di ostetricia e (non dimentichiamolo) ginecologia dell’ospedale San Paolo di Savona – notano i consiglieri – Non poter più contare su un reparto all’interno della città in una disciplina medica così delicata è togliere il diritto alla sicurezza nell’emergenza, serenità nel percorso ed al momento della nascita, prime cure pediatriche neonatali ed in fase pediatrica acuta e cura nella diagnosi e nella patologia ginecologica”.

