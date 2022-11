Punto nascite San Paolo, Russo: “Reparto irrinunciabile, difenderemo il diritto dei cittadini ad avere un ospedale all’altezza”

Savona. “Leggo, sempre sui media, che dopo le forti reazioni savonesi la Regione dichiara che ‘si valuterà’ la sostenibilità del punto nascite all’ospedale San Paolo. Allora, diciamo con chiarezza che non c’è niente da valutare: un punto nascite nell’ospedale del capoluogo, che ha un bacino di circa 160 mila cittadine, è un dato irrinunciabile. Qualsiasi programmazione regionale non può prescindere da ciò”. Lo afferma, in un post Facebook, il sindaco di Savona Marco Russo, commentando le dichiarazioni dell’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola rispetto all’ipotesi della chiusura del punto nascite dell’ospedale San Paolo.

“Ribadisco che non c’entra la contrapposizione tra Pietra e Savona, perché dobbiamo avere una visione ampia del nostro territorio nell’ambito, semmai, di un riequilibrio regionale – aggiunge Russo – C’entra la logica elementare – sostenuta dai dati statistici – che rende impensabile che non si possa nascere a Savona”.

