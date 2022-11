Riva Ligure, applausi, fumogeni e rombi di motore per l’ultimo saluto a Leo Franza

Riva Ligure. Trasformare il dolore più straziante in un momento di celebrazione, quasi di festa. E’ quanto sono riusciti a fare questo pomeriggio gli amici di Leonardo Franza, il giovane ventenne tragicamente scomparso il 31 ottobre nell’esplosione di una villetta a Molini di Triora. A precedere i funerali previsti nella chiesa di San Maurizio alle 15, c’è stata la grande dimostrazione di affetto ai famigliari della vittima da parte di un migliaio di persone che hanno risposto all’appello della madre di Leo, a ritrovarsi in piazza per ricordare il figlio volato in cielo troppo presto, colpa di una disgrazia del destino. Gli ex compagni di scuola di Franza si sono dati appuntamento alle 14 in piazza Ughetto, dove la musica rap ha accompagnato le lacrime. Fumogeni, striscioni, applausi, cori, rabbia, commozione, rombi di motore. Tutto per il biker che non c’è più.

Ex studente del liceo sportivo dell’istituto Colombo di Taggia, appassionato pilota sportivo di moto, Leonardo Franza è deceduto il 7 novembre, in seguito alle ferite riportate, mentre si trovava ricoverato in prognosi riservata presso il centro grandi ustionati Villa Scassi di Genova, dove sono trattati altri quattro giovani che si trovavano con lui nella villetta esplosa a Molini nel giorno di Halloween. Sull’incidente, provocato da una fuga di gas, è stata aperta un’inchiesta per disastro colposo della Procura della Repubblica di Imperia.

» leggi tutto su www.riviera24.it