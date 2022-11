Sampdoria nel baratro. Stankovic resta ma traballa: torna l’ipotesi Claudio Ranieri

Genova. Penultimo posto in classifica con 6 punti in 15 partite, il peggior attacco del campionato e la peggior differenza reti. Questo è il triste bilancio dell’inizio di stagione della Sampdoria, la cui situazione sta diventando sempre più compromessa, soprattutto dopo la sconfitta di ieri a Marassi, contro un Lecce in teoria diretto avversario per la salvezza, ma che davanti alla compagine blucerchiata è sembrato di un’altra categoria.

E poi la rottura con i tifosi, sempre più lacerante: dure le contestazioni portate dalla tifoseria sia durante la gare che dopo. La Sud, dopo il secondo gol, ha girato le spalle al campo, mentre al triplice fischio è stato portato l’assedio al pullman della squadra, uscito dal Ferraris solamente alle 22.30, quasi due ore dopo la fine della partita.

