Tutti per Dragowski, da Nzola al tweet della Polonia. I primi esami escludono fratture

“I primi esami svolti a Verona hanno escluso fratture, ma domani il calciatore verrà sottoposto a ulteriori accertamenti”. Direttamente dagli spogliatoi del “Bentegodi” lo Spezia Calcio comunica le primissime informazioni riguardanti l’infortunio di Bartolomej Dragowski, mentre nei prossimi giorni verranno fatti gli opportuni esami per ottenere un quadro più chiaro sulle sue condizioni. L’ex portiere della Fiorentina è uscito in lacrime, con la maglia a coprire il volto e compagni di squadra ed avversari con le mani nei capelli dopo aver visto in che condizioni era la caviglia destra del collega. E mentre il compagno di squadra Nzola gli ha dedicato il gol del raddoppio e del sorpasso, alzando la Sua maglia numero 69, anche i profilo Twitter dell’Hellas Verona e della nazionale polacca gli hanno dedicato un pensiero.

