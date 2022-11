Vanessa e Roberto dalla Valle Arroscia alla nuova vita in Finlandia

Cosio D’Arroscia-Pornassio. Dalla Valle Arroscia in Finlandia. Da ormai sei anni Vanessa Morchio di 29 anni di Cosio D’Arroscia e Roberto De Santis, 36, di Pornassio, hanno deciso di trasferirsi a Hameenlinna a circa un’ora di distanza da Helsinki. «La decisione è arrivata sei anni fa ormai- raccontano- da noi non c’erano molti sbocchi lavorativi così abbiamo deciso di provare e darci un’occasione». Ora lei lavora come responsabile marketing e comunicazione in un’azienda e lui come tecnico topografico ma all’inizio non è stato facile. Il primo problema per Roberto è stato la lingua. «Ad Helsinki se parli solo inglese è magari più facile trovare lavoro ma sicuramente se sai il finlandese è un valore aggiunto».

«Da parte di mamma- spiega Vanessa- sono finlandese e quindi è stato naturale per noi scegliere quel paese e la lingua la conoscevo perché sono bilingue». Prima parte lei poi dopo un paio di mesi Roberto la raggiunge. «Sono arrivato a novembre che nevicava- racconta- c’eravamo stati in estate nei mesi di giugno e luglio ed era tutt’altra cosa. Qui in autunno è molto grigio e piove però nei mesi estivi è molto bello con colori molto vivi ed è pieno di laghi. Un ostacolo per me è stata la lingua perché mentre Vanessa già parlava il finlandese io ero digiuno. Però una cosa positiva è che in Finlandia non ti lasciano in balia del tuo destino se sei straniero.

» leggi tutto su www.riviera24.it