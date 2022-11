Vasca a monte di Via Gozzano e scolmatore diretto alla Marinella per l’intervento sul Lizzarella

Una vasca di laminazione a monte di Via Gozzano e uno scolmatore diretto alla Marinella perché, in caso di eventi meteo estremi, il Canale Lizzarella di San Terenzo tenga botta al meglio: questi gli elementi chiave del progetto preliminare dell’intervento di mitigazione del rischio e messa in sicurezza del Lizzarella, principale ma non unico tema toccato stamani all’assemblea pubblica tenutasi in Piazza Brusacà. “Gli studi e le ispezioni effettuate sul canale hanno consentito di individuarne il vero tracciato, che non è quello delle carte, e di comprenderne appieno l’impatto sul territorio. Abbiamo così deciso di convogliare prioritariamente sul Lizzarella gli sforzi tecnici ed economici, invece che sulle spiagge di San Giorgio – ha spiegato il sindaco Leonardo Paoletti -. Ricordo che quando abbiamo sistemato questa piazza ci dicevano che avevamo sbagliato, che prima avremmo dovuto intervenire sul Lizzarella. Ma noi già allora sapevamo che intervenire sul tratto finale era impensabile, perché non ci sono le profondità, non ci sono le inclinazioni, per averle si dovrebbe scavare lungo la spiaggia. Allora non avevamo però la contezza di come avremmo risolto il problema, ma decidemmo di avviare gli studi e le indagini poi effettuati, e immaginavamo che la soluzione avrebbe potuto essere lungo Via Garibaldi, con l’idea di uno scolmatore, cosa poi certificata dai tecnici. Il nostro obbiettivo è un paese messo in sicurezza, dobbiamo dormire sonni tranquilli e diventare zona bianca, non essere zona rossa”. L’assessore ai Lavori pubblici Marco Russo ha quindi sottolineato che “lo studio sul Canale Lizzarella è di fondamentale importanza, e rientra in un contesto, che prosegue da anni, di lotta al dissesto idrogeologico”.

“Stavamo facendo insieme un ragionamento sulle riaperture delle spiagge di San Giorgio, dopo il castello, ma a un certo punto l’amministrazione Paoletti mi ha detto che la priorità era il Lizzarella – l’intervento dell’assessore regionale ad Ambiente, Infrastrutture e Protezione civile, Giacomo Giampedrone -. Questo non vuol dire che non affronteremo anche il discorso delle spiagge, ma la priorità economica e tecnica è dare una risposta pronta sul canale, una risposta in termini di sicurezza delle persone e di legittimo, autonomo sviluppo di un territorio. Abbiamo già fatto due riunioni in Regione e c’è un percorso tecnico individuato, che sarà finanziato dalla Regione una volta che la progettualità sarà appunto a un livello finanziabile. Il valore dell’intervento non è ancora computato, anche se a grandi linee c’è, ma è l’ultimo dei problemi, perché se diciamo che un tema è prioritario, le risorse le troviamo. Che siano fondi regionali, statali, europei, di Protezione civile, fondi questi ultimi che sono orgoglioso di poter mettere in campo non solo per emergenze ma anche per migliorare la resilienza del territorio”. Pari ad alcuni milioni, si apprende, il peso economico dell’intervento.

