Verde: “Vittoria per Drago. Sono entrato per divertirmi, così aiuto la squadra”

Tra i protagonisti della vittoria dello Spezia contro il Verona c’è Daniele Verde, il cui ingresso ad inizio ripresa ha dato una scossa alla squadra: “Cercavamo da tempo questa vittoria ma non è stata un’ossessione”, spiega il ’10’ delle Aquile -. “C’è stata sfortuna, c’è stato qualcosa che è mancato ma è importante averla trovata oggi. Andiamo a riposo con un altro spirito e riprendere ancora più forti. A me fa piacere aiutare i compagni, finché metterò piede in campo lo farò. All’inizio è stata una partita fisica, densa di timore, lottiamo per lo stesso obiettivo e la partita era tesa. Il mio modo di giocare, divertendomi, non mi ha fatto pensare al tipo di partita ed è stato bello aiutare i compagni”.

Una vittoria che ha già una dedica speciale, a Bartlomiej Dragowski, il cui infortunio ha dato la scossa ai liguri: “La vittoria è per Drago, nella sfortuna sembra non ci sia rottura ossea. È un sollievo per noi, spero anche per lui, gli staremo vicini e sono sicuro tornerà il prima possibile, anche più forte. Lo Spezia è questo, la forza del gruppo vince su tutto e non avevo dubbi su questo. Continueremo ad essere questi fino alla fine”. Tre punti fuori casa, sei in più della terzultima, lo Spezia viaggia in linea con gli obiettivi stagionali: “Siamo in linea con gli obiettivi, facciamo il nostro percorso. Ogni partita è fondamentale, al di là di chi incontreremo in futuro. Daremo il massimo fino alla fine”. E lo fa anche grazie ad un grande M’Bala Nzola, autore di una doppietta e sempre più trascinatore: “Lui è questo qui, non ha mai dato segni di squilibrio. È un ragazzo eccezionale, un grande giocatore. Il riposo ora mi farà bene, soprattutto a livello mentale. Ho avuto un infortunio che non so da dove è arrivato ma fa parte del gioco, sto benissimo e sono contento di essere tornato”.

