Volley Day 2022: la pallavolo ligure ha celebrato le sue eccellenze

Genova. Alla presenza del presidente federale Giuseppe Manfredi, il Comitato ligure della Federazione Italiana Pallavolo ha premiato le protagoniste e i protagonisti della stagione 2021-2022 in occasione dell’annuale Volley Day in scena allo Starhotels President di Genova.

“Siamo all’inizio di una nuova stagione, la prima dopo il COVID regolarmente calendarizzata, con la speranza che la programmazione in tutti i settori possa proseguire così come prevista. Desidero ringraziare i nostri dirigenti per il loro spirito di servizio e la capacità di reggere l’urto di questa pandemia e, quindi, sopportare lo stop a più riprese delle gare – ricorda la presidente regionale Anna Del Vigo, – Anche la situazione attuale ci preoccupa perché siamo di fronte alle difficoltà economiche insormontabili legate al problema energetico”. I numeri. “Salvo qualche problematica per il settore maschile, i numeri dei campionati regionali sono in linea con le stagioni precedenti. Abbiamo eccellenze nel beach volley e programmi già avviati per l’attività giovanile in vista del Trofeo delle Regioni 2023 sia a livello indoor con i tecnici Totire e Parodi che per il beach con Luca Despini. Continuiamo a credere e a investire nella formazione degli Allenatori e degli Ufficiali di Gara perché la loro crescita è indispensabile per il miglioramento del nostro intero movimento”.

