Imperia. Non finiscono le peripezie degli abitanti delle frazioni imperiesi a causa dell’acquedotto.

In seguito alle analisi svolte dall’ASL1, a causa del superamento dei valori microbiologici previsti dalla legge é stata emanata dal sindaco di Imperia una nuova ordinanza, in via cautelativa, di non potabilitá dell’acqua nelle frazioni di Montegrazie, Moltedo e Borgo d’Oneglia fino a nuove disposizioni ed accertamenti.

» leggi tutto su www.riviera24.it