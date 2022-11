Ance Savona: “La bretella Carcare-Predosa prioritaria”

Savona. “Sessantaquattro chilometri, il 53% dei quali in galleria, per un valore di investimento che dovrebbe aggirarsi attorno ai tre miliardi e con un’alta possibilità di autofinanziamento. È con queste cifre che la Carcare-Predosa, una bretella autostradale alle spalle del porto di Savona-Vado, potrebbe uscire – sottolinea l’associazione dei costruttori Ance di Savona – in questi giorni dal mondo dei sogni e dal cassetto dei progetti frettolosamente accantonati, per diventare una chiave di lettura del sistema logistico del nord ovest italiano. È infatti entrata nell’elenco delle opere prioritarie della Regione Liguria”.

“In grado di collegare la A6 (Torino Savona) con la a 26 (Voltri-Alessandria-Gravellona Toce) è forse l’unica infrastruttura autostradale in grado di imprimere una svolta doppia: da un lato decongestionare l’autostrada dei Fiori, la A 10, fra Genova e Ventimiglia, che denuncia un tasso di incidentalità doppio rispetto alla media del sistema autostradale italiano e che dovrà nei prossimi anni subire l’impatto letale di incrementi del 20% nel traffico e, dall’altro di contribuire all’attrattività di aree produttive a ridosso dell’appennino”.

