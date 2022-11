Sono 315 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24ore grazie a 1.844 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 21, Savona 55, Genova 201, La Spezia 38. Il bollettino odierno non riporta vittime, restano quindi 5.646 da inizio pandemia, 661 delle quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 1.441 su 10.744. Cresce invece la pressione sulle strutture ospedaliere dove i ricoverati sono attualmente 280 (+15) sei dei quali in terapia intensiva. Passano invece da 44 a 46 i pazienti in Asl5, tutti in media intensità. I liguri in isolamento domiciliare sono scesi da 6.554 a 6.517 mentre nelle ultime 24ore sono guarite 301 persone per un numero complessivo di 596.955 da inizio emergenza.

L’articolo Aumentano i ricoverati in Liguria, i casi attivi nello Spezzino sono 1.441 proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com