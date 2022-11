Barriere antirumore, in commissione i comitati chiedono gli indennizzi. E l’opposizione invoca il Pris

Genova. Dopo mesi di attese oggi pomeriggio ha avuto luogo la commissione del Consiglio comunale sui cantieri per il riposizionamento delle barriere antirumore sulle tratte urbane delle autostrade genovesi. Tra gli auditi, oltre ai rappresentanti e ai tecnici di Autostrade per l’Italia che hanno fornito gli ultimi aggiornamenti sulle tempistiche fino ad oggi previste, anche i comitati dei cittadini che da anni convivono con il traffico autostradale, praticamente ‘entrato in casa’ a causa della assenza delle barriere.

E sono proprio loro, oltre alla richiesta di avere tempistiche certe e maggior trasparenza sui lavori, a mettere sul tavolo la possibilità di ottenere indennizzi o risarcimenti. “Il tavolo di confronto – ha detto Luca Cesareo, avvocato del comitato – potrebbe essere la sede anche per un tavolo di conciliazione e per definire un indennizzo che non sia simbolico e che non sia eccessivo, ma che può essere utile anche a disinnescare un potenziale conflitto”.

Conflitto che però si accende dai banchi dell’opposizione, soprattutto dopo che i tecnici di Arpal, interpellati sul tema hanno riportato che i rilievi fatti hanno evidenziato una esposizione anche a 80 decibel di rumore. “Dal 2019 migliaia di cittadini vivono con la propria salute messa a rischio, giorno e notte. E questa non-salute durerà ancora anni – ha sottolineato la consigliere del Partito Democratico Cristina Lodi, che poi ha chiamato direttamente in causa il sindaco-commissario Marco Bucci – Nella città del commissario siamo riusciti a fare tutto, tranne mettere in sicurezza queste persone. In queste commissioni non abbiamo mai visto il commissario Bucci. Qualcuno dovrà rispondere a questi cittadini. La politica deve trovare delle soluzione e deve farsi carico di questi problemi”.

» leggi tutto su www.genova24.it