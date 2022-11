Basket: Amatori Savona bene per un tempo, poi Umbertide rimonta e vince al PalaPagnini

Savona. Sesta giornata del Girone Sud di Serie A2 Femminile, a Savona arrivano dall’Umbria le ragazze di coach Staccini: Umbertide è reduce da tre sconfitte consecutive ed è in cerca di riscatto in terra ligure, Amatori Savona, invece, è fin qui imbattuta tra le mura di casa e cerca la terza vittoria al PalaPagnini per accumulare preziosi punti salvezza.

La partita si apre come meglio non si poteva sperare per le padrone di casa, che passano al comando con un parziale di 10-0 firmato Pobozy – Zanetti. Umbertide, non ancora pienamente in partita, fa fatica ad attaccare con ordine e finisce spesso per andare a sbattere contro la solida difesa biancorossa.

