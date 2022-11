Genova. Prima sconfitta per il CUS Basket in Serie C Silver che lascia i due punti il Tigullio Sport Team guidato da Macchiavello, vicecampione al termine della passata stagione

Al PalaSport di Santa Margherita, la sfida è sostanzialmente in equilibrio fino al terzo quarto, nel quale i sammargheritesi fanno registrare un minibreak decisivo per il risultato finale e che gli Universitari non riusciranno più a colmare.

» leggi tutto su www.genova24.it