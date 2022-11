Bilancio regionale, presentato disegno di legge di stabilità. Toti: “Seguiranno emendamenti importanti”

Genova. Presentato oggi in Giunta, su proposta del presidente e assessore al Bilancio Giovanni Toti, il disegno di legge di Stabilità regionale, la legge collegata e la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale per gli anni 2023 – 2025. I provvedimenti approderanno poi nelle apposite Commissioni consiliari e, successivamente, in Consiglio regionale per il voto.

“Si tratta di una prima bozza a cui seguiranno emendamenti importanti – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Nei prossimi giorni la Giunta emenderà il documento con ulteriori provvedimenti sia finanziari che di semplificazione normativa. Nel disegno di legge di Stabilità per il 2023 Regione Liguria rinnova ed estende le esenzioni dal bollo auto per i veicoli a minor impatto ambientale. Si tratta di una decisione che prosegue le politiche di ecosostenibilità già adottate negli anni precedenti, che hanno come obiettivo quello di incentivare il rinnovo dei mezzi a livello regionale e proseguire in direzione di una sempre maggiore tutela dell’ambiente”.

Saranno esenti da bollo i veicoli immatricoli nel 2023 con alimentazione più eco-sostenibile: auto ibride benzina-elettrica, benzina-idrogeno, gasolio-elettrica, benzina/GPL, benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, come anche le vetture alimentate esclusivamente a GPL e metano. L’esenzione sarà valida per tre anni e riguarderà, per la prima volta, i anche i tricicli e i quadricicli elettrici. Viene inoltre varata anche per l’anno 2023 l’esenzione annuale per gli autocarri alimentati a GNL.

La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per gli anni 2023 – 2025 ha la funzione di allineare le prospettive macro economiche sulla base delle tendenze e delle previsioni che emergono dalla Nota di Aggiornamento al DEF 2022.

