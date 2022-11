Calcio/ Al Comunale poche emozioni, Entella – Cesena finisce 0-0

Finisce 0-0 il posticipo di Lega Pro tra Entella e Cesena disputato al Comunale di Chiavari: non basta ai padroni di casa la superiorità numerica (espulso Mercadante) per strappare la vittoria e volare in vetta da solo.

Una partita non bella con poche occasioni da una parte e dall’altra. Volpe si affida al classico 4-3-1-2 con Ramirez a supporto di Zamparo e Merkaj. La prima occasione è del Cesena ma Prestia di testa manda fuori. Passano quattro minuti e ci prova Ferrante ma De Lucia salva tutto. La prima occasione per i padroni di casa arriva al 31′ con Corbani che spizzica una punizione di Ramirez ma Tozzo c’è. Si chiude il primo tempo.

» leggi tutto su www.levantenews.it