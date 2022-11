Coppia sanremese trionfa al programma “Quattro matrimoni”

Sanremo. E vittoria fu. Marina Leone, 27enne sanremese e suo marito Salvatore Cinardo, 29 anni siciliano, hanno trionfato nella puntata andata in onda ieri sera su Sky di “Quattro matrimoni“, format che mette in competizione il giorno del fatidico sì di quattro spose valutando abito, location, cibo e organizzazione generale dell’evento.

«É stata un’esperienza bellissima, in particolare il contorno più che quello che si è visto in televisione – racconta Marina, convolata a nozze con Salvo nel mese di agosto nella Tenuta Savoca, magica location situata in provincia di Enna – . É stato particolare il fatto di andare al matrimonio di gente che non conoscevo, sembravo quasi un’imbucata, quindi è stato divertente, lo rifarei».

