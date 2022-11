Famiglia in fuga dalla guerra in Afghanistan arriva ad Albisola: “Un piccolo miracolo frutto di un impegno durato 5 mesi”

Ad Albisola Superiore sono state salvate quattro vite destinate a morte certa per mano dei talebani in Afghanistan. “Si è realizzato un piccolo miracolo frutto di un enorme lavoro durato più di cinque mesi”. A commentare l’azione solidale messa a punto in questi giorni l’assessore albisolese Luca Ottonello.

Ma facciamo un passo indietro. “Era giovedì 23 giugno quando con il sindaco Garbarini e il vicesindaco Gambetta abbiamo incontrato il concittadino Franco Tessore, ex consigliere comunale e attualmente studente Universitario di Scienze Internazionali Unito con specializzazione in storia e cultura afghana e con contatti consolidati nel tempo con diverse famiglie, fuori e dentro lo Stato afghano, il quale ci mette a conoscenza del pericolo in cui versa una famiglia afghana, di minoranza etnica hazara, sciita, da sempre perseguitata con particolare ferocia dai talebani, integralisti sunniti, fuggita dal colpo di Stato dei talebani e dalla guerra civile Afghanistan e giunta temporaneamente in Iran in possesso di un visto con scadenza l’8 ottobre” spiega Ottonello.

» leggi tutto su www.ivg.it