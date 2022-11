Ginnastica Canaletto, impegni a Torino

A Torino si è svolta la seconda prova del Campionato individuale Junior e Senior Gold. Nella categoria J2 abbiamo Elisa De Cesare che con un ottimo esercizio alla parallela riesce a conquistare un terzo posto e Gaia Castellano che pur compiendo qualche errore riesce a portare a termine ottimi esercizi conquistando un ottima terza posizione all round e 3^ a volteggio e 2^a trave. Nella categoria J1 abbiamo Iside Cirronis (classe 2009) che si laurea campionessa regionale nella specialità parallela. Un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione va alla nostra Matilde Mancuso (classe 2005) che a causa di un infortunio durante il riscaldamento non ha potuto gareggiare non potendo prendere il pass per la fase successiva. Adesso non resta che mettersi al lavoro per il prossimo appuntamento a Padova per il Ripescaggio Nazionale. “Complimenti ragazze, orgogliosi di Voi…”. Tutto lo staff della Ginnastica Canaletto ringrazia gli allenatori e il suo sponsor Scavolini Store La Spezia.

L’articolo Lo Stresa espugna il Luperi e ferma la Fezzanese proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com