Il mistero del bombardiere tedesco “cacciato” sul monte Saccarello

Triora. Mistero del bombardiere tedesco precipitato tra il rifugio Sanremo e la cima del monte Saccarello prima dell’8 settembre 1943. Un appassionato di storia locale ricostruisce l’episodio perso nei meandri della memoria dei testimoni sopravvissuti alla seconda guerra mondiale, individuando con precisione il velivolo scomparso e aprendo a ipotesi finora inesplorate.

Secondo il sanremese Sergio Manente, autore di indagini scrupolose che lo stanno portando molto vicino all’identificazione l’intero equipaggio coinvolto nel disastro aereo in questione, datato verosimilmente 1942 (ante armistizio), il bombardiere tedesco Junkers 88, precipitato dietro Rocca Barbun (Verdeggia), era partito quella mattina dall’aeroporto di Salon de Provence (nel dipartimento delle Bocche del Rodano della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra), in trasferimento verso la pista di atterraggio dello scalo di Albenga. L’informazione, verificata incrociando i dati degli aerei del Terzo reich caduti in quel periodo nella zona ricompresa tra il basso Piemonte e la Liguria, ha fatto emergere che l’aeroplano militare, i cui pochi resti rimasti sul campo sono conservati presso il museo della resistenza di Carpasio, avrebbe compiuto un cambio di rotta inaspettato, determinato da cause di forza maggiore che lo hanno portato al suo drammatico epilogo sui monti dell’alta Valle Argentina, al tempo territorio brigasco.

