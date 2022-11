L’ambasciatrice svizzera in visita a Genova: “Sono innamorata della città”

Genova. Turismo, infrastrutture, terzo valico, nuove possibilità di business e l’idea di organizzare un forum a Genova per confermare l’amore degli svizzeri per l’Italia: di questo hanno discusso il sindaco di Genova Marco Bucci e l’ambasciatrice di Svizzera in Italia, Malta e San Marino Monika Schmutz Kirgoz, che stamattina ha visitato palazzo Tursi, accompagnata da René Rais, console onorario svizzero nel capoluogo ligure.

“Le racconto il mio innamoramento per Genova – ha detto l’ambasciatrice ricevuta al sesto piano di palazzo Albini -. Già dall’aereo, all’atterraggio, ho potuto ammirare un panorama meraviglioso”.

