Lavagna: gli interventi del 118, dal tentato suicidio al parto imminente

Oggi a guidare la classifica degli interventi del 118 di Lavagna, nelle sole prime venti ore di servizio, sono quelli traumatologici, ben 12 tra cadute di anziani e incidenti. Alle 13.50 in via Vittorio Annuti a Casarza una bimba, in codice rosso poi derubricato in giallo è stata trasportata al Gaslini. A Rivarola di Carasco alle 15.3o è stato un sedicenne, anche lui in codice rosso poi diventato giallo; è stato accompagnato all’ospedale di Lavagna; in questo e nel caso precedente sono intervenuti i carabinieri che alle 15.45 hanno dovuto occuparsi anche, a Borzonasca, di un codice giallo assistito da Tango1 con la Croce Rossa di Cogorno e la Croce Verde di Borzonasca.

Incidente anche in via della Vittoria a Rapallo alle 17.20, con un 37enne ferito e assistito dall’automedica Tango2 e dalla Croce Bianca con l’interventio della polizia municipale. Esattamente un’ora dopo è la polizia di Sestri Levante ad intervenire in via Giorgio Bo per un incidente in cui è rimasto coinvolto un 17enne.

» leggi tutto su www.levantenews.it