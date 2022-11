Lavori pubblici, a Levanto aperti i cantieri in corso Roma e via Garibaldi

Proseguono nel centro di Levanto i lavori di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture pubbliche. Dopo il rifacimento dei marciapiedi in via Viviani, finanziato con 25 mila euro erogato dal ministro dell’Interno, il Comune ha avviato un analogo intervento in corso Roma, sul lato destro della salita che conduce a piazza Mazzini, attingendo le risorse al bilancio comunale. Contestualmente, è stato anche aperto, in via Garibaldi, il cantiere finalizzato alla pulizia di tutta la condotta interrata delle acque bianche lungo la storica strada (l’antico “stagno”) che conduceva “fuori porta”. In quest’area sono quindi stati attivati alcuni divieti e limitazioni al traffico e alla sosta, che dureranno fino al completamento dell’intervento.

