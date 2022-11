L’Ospedaletti Calcio perde in casa: vince il Ceriale nei minuti finali della partita

Ospedaletti. Una buona prestazione per quasi 80 minuti, tante occasioni da rete e spunti di bel gioco. Gli elementi che l’Ospedaletti ha portato in campo ieri, domenica 13 novembre, al ‘Ciccio Ozenda’ non sono stati però sufficienti per evitare la sconfitta contro un Ceriale cinico capace di capitalizzare le azioni create nel finale di gara.

Padroni di casa determinati sin dai primi minuti con un paio di occasioni a testa per Alemanno e Schillaci. Al 22’, inoltre, il Ceriale rimane in dieci per via dell’espulsione diretta di Kuci. Rimasti in inferiorità gli ospiti si chiudono nella loro metà campo dando così spazio agli Orange sempre più lanciati nel voler trovare un vantaggio negato anche da due ottimi interventi del portiere avversario.

