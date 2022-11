Luminarie, Ciangherotti: “Albenga buia e spettrale tutto l’anno. Illuminare il centro storico per un mese non basta”

Albenga. “Il centro storico albenganese illuminato durante le festività dovrebbe essere, quanto meno nelle intenzioni del sindaco Tomatis, il modo migliore per far dimenticare ai cittadini quello che accade negli altri undici mesi dell’anno. Ovvero una città buia e a tratti quasi spettrale. Qui, anche a pochi passi dal centro, le persone si sentono sempre meno sicure”. Lo afferma il consigliere e capogruppo di minoranza albenganese Eraldo Ciangherotti.

“Ma visto che quest’anno si è trovata una soluzione ecologica per le proiezioni architetturali, suggerisco all’amministrazione di installare le biciclette anche in tutti i quartieri che hanno lasciato al buio. Sono sicuro che il sindaco, essendo anche un grande sportivo, non si tirerà indietro e con le sue pedalate potrà finalmente riportare la luce alle vie che ha lasciato al buio”.

» leggi tutto su www.ivg.it