Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di una Oss riguardo alla vicenda del maxi concorso in Liguria.

“È uscito il bando per OSS a tempo determinato (6 mesi) perché Asl 2 è in carenza di personale. Come mai hanno fatto un concorso a tempo indeterminato che è durato più di due anni tra ricorsi ecc… finalmente, dopo lunga trafila, hanno fatto graduatoria a settembre 2022 e solo su Savona ci sono 250 OSS circa in graduatoria che non aspettano altro che di essere chiamati a lavorare.

» leggi tutto su www.ivg.it