Ossidi di azoto, Arpal: “Non si tratta di un problema cronico. Ormeggiando le navi al contrario potrebbe ridursi”

Quello dello sforamento dei limiti per gli ossidi di azoto dal punto di vista ambientale non è un problema cronico, ma un fenomeno acuto, che è circoscritto nella zona di San Cipriano e che riguarda un inquinante di secondo livello. E per limitarlo si potrebbe ricorrere prima di tutto a ormeggiare le navi da crociera con prua verso terra.

Sono questi alcuni dei concetti espressi dai portavoce di Arpal durante la seduta della commissione consiliare Ambiente che si è svolta nel pomeriggio a Palazzo civico.

A rispondere alle domande dei consiglieri c’erano l’ex direttrice del dipartimento provinciale, Patrizia Colonna, oggi a capo del dipartimento regionale monitoraggi, affiancata da Federico Grasso, responsabile del comparto aria per il Levante ligure.

La dottoressa Colonna, su invito del presidente Matteo Basso, ha aperto i lavori, illustrando il quadro della situazione partendo dall’inizio: “La problematica è sotto osservazione dal 2015, quando avevamo notato un picco nella centrale di rilevamento di San Cipriano: poco dopo ci siamo resi conto che quei valori elevati di ossido e biossido di azoto si registravano in corrispondenza dell’accosto delle navi da crociera, quando c’è brezza che da mare spira verso terra. La media oraria in estate ha raggiunto anche 170 μg/m3, quindi senza superare il limite dei 200 nel calcolo dei 60 minuti, ma superandolo in un determinato momento. Abbiamo segnalato la cosa al Comune e alla Capitaneria di porto, ma bisogna rilevare che l’impatto è su un’area assai circoscritta: gli stessi valori non si registrano, per esempio, al terminal crociere che dista poche centinaia di metri”.

Il superamento, invece, c’è stato nella media annuale del 2018 e del 2019, portando Regione Liguria all’avvio della procedura di infrazione nei confronti del Comune della Spezia. A influire negativamente, secondo Arpal, c’era però anche la crescita delle fronde degli alberi. “Hanno fatto da ombrello, portando a registrare soprattutto i dati del traffico veicolare contenuti nella parte più bassa della colonna d’aria. Alla fine, gli alberi non sono stati toccati ed è stata aggiunta una centralina mobile, e i valori sono rientrati. Tuttavia il problema delle emissioni delle navi non è cronico: non sposta molto nella valutazione della qualità dell’aria della città. Su un dato medio annuale di 35 μg/m3 di biossido di azoto l’impatto delle navi da crociera si stima sia dell’8 per cento: il fenomeno è circoscritto con valori elevati che si hanno solo in determinate condizioni. Non c’è sempre brezza di mare e se le navi venissero ormeggiate con la prua verso la città è probabile che l’impatto sia inferiore, così come se l’ormeggio venisse fatto in testa al Molo Garibaldi. Tutte queste sono informazioni che dovrebbero essere tenute in considerazione nella prossima realizzazione del waterfront”.

La consigliera Giorgia Lombardi ha seguito il ragionamento dicendosi preoccupata per l’intenzione di portare gli accosti anche a quattro in contemporanea, proprio secondo la progettazione del nuovo molo per la stazione crocieristica e della riorganizzazione del primo bacino. “Le conoscenze derivanti dai monitoraggi – ha ribadito Colonna – possono essere utilizzate da chi progetta per diluire le emissioni e ridurre l’impatto degli ormeggi sulla zona di San Cipriano. Ma non dimentichiamo che gli ossidi di azoto sono inquinanti secondari, non primario. Non parliamo dello zolfo, che si può ridurre con carburanti più raffinati: gli ossidi di azoto sono il prodotto di qualsiasi combustione, non si possono eliminare”.

Grasso ha ricordato la composizione della rete per il controllo della qualità dell’aria sul territorio urbano spezzino: “Ci sono 13 centraline di controllo fisse e 2 mobili, che vengono utilizzate in base alle esigenze di istituzioni come Adsp e Regione. In più negli ultimi anni si è aggiunta una rete di smart sensor che non forniscono dati di dettaglio ma che possono fornire un’idea del trend e indicare in quali zone infittire i monitoraggi”.

Sempre su stimolo della consigliera Lombardi, Grasso ha spiegato quali sono le nuove linee proposte dall’Organizzazione mondiale della sanità e quali i contenuti della bozza della direttiva Ue che dovrebbe cambiare le regole a partire dal 2030.

“Basandosi sui dati che sono contenuti nella bozza della direttiva Ue e su quelli registrati nell’ultimo anno, la centralina di San Cipriano sarebbe a entro i limiti richiesti per quel che riguarda polveri sottili e ossidi di zolfo, mentre per il biossido di azoto la media giornaliera supererebbe 35 volte invece di 18 il limite dei 20 μg/m3. In prospettiva, dunque, i valori sarebbero superiori a quelli richiesti”.

