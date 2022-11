Da Fima Chiavari, a cura di Paolo Mosto

Per la seconda volta in carriera, Filippo Montepagano è salito in cima al Mondo del Lancio Tecnico, vincendo il titolo assoluto ai mondiali svoltisi in Paraguay nella Capitale, Asuncion, mettendo in fila tutti i 55 partecipanti alla manifestazione iridata, provenienti da 8 paesi.

