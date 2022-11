Pesca in mare/ Sul podio Valvassura, Alessiani e Molinari

Da Umberto Righi, presidente Fima Chiavari

L’ultimo atto del combattuto provinciale di Genova, è andato in scena domenica 13 novembre 2022, ancora una volta dalla spiaggia di Vesima (GE), sotto i migliori auspici, con venti deboli e mare calmo; via via però le condizioni sono andate peggiorando, con forti raffiche che hanno reso estremamente difficoltosa l’azione di pesca a tutti i concorrenti facendo letteralmente volare in acqua ogni genere di attrezzature. E pescare con raffiche di vento che ti piegavano la canna, quasi strappandola dalle mani ha reso difficile ogni tipo di pesca a galleggiante, tanto che il pesce bianco, aguglie, occhiate e muggini in particolare, non se ne’ catturato, almeno nei quantitativi sperati, ripiegando con canne corte alla ricerca del pesce di fondo che si è comunque reso sufficientemente disponibile e presente in ogni settore.

