Piano Sanitario Regionale, Rossetti “Ancora una volta punita la Val Polcevera. Urge discussione e non scelte verticistiche”

Genova. “Peggiore esordio non si poteva avere. Invece di aprire un confronto con i professionisti, i sindacati, le forze politiche, i sindaci, il Piano Sanitario viene annunciato alla stampa, non spiegato né condiviso. Stupisce che l’assessore non sia consapevole che una riforma di un sistema così complesso come quello sanitario richiede per essere realizzato un partecipazione attiva degli operatori. In generale il piano non contiene nessuna valutazione economica (!), non registra né tiene conto dell’andamento della riduzione certa dei medici specialisti né del calo di infermieri e oss”.

A dirlo il consigliere del Partito Democratico Pippo Rossetti: “La parte dell’integrazione socio sanitaria – cuore degli investimenti PNRR – è liquidata con il rinvio al Piano Sociosanitario Integrato (PSIR) che – ricorda Rossetti – stiamo aspettando dal 2017 (si, è scaduto e non rinnovato solo 5 anni fa!!!). Ma balzano agli occhi due questioni. 1) Il Gallino è dimenticato, ridimensionato a una lungodegenza e a piastra ambulatoriale. 2) Viene chiuso il punto nascita di Villa Scassi. Non un rigo di spiegazione, un dato numerico, uno studio dei flussi per capirne il motivo e la logica di tali scelte. A Scassi arrivano ogni anno dai cinque ai dieci parti avvenuti in automobile (!) e solo un miracolo della natura, non un intervento medico, ha evitato drammi. Tutta la Scrivia e tutta l’ Alta Polcevera per partorire andranno a Voltri o in Centro città? Si sa che il reparto funziona benissimo, e’ l’unico Ospedale a fare seriamente la IVG con una forte integrazione con il territorio tramite il Consultorio”.

