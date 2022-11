Rapallo: tornano in classe i testimonial del piacere di leggere

Dall’ufficio stampa dell’Istituto Comprensivo Rapallo

Tornano finalmente in classe i testimonial del piacere della lettura. Dopo gli incontri on line degli anni scorsi scrittori e personalità della cultura leggeranno di nuovo “dal vivo” un brano di un libro che li ha emozionati facendosi testimonial del piacere di leggere. Perché l’amore per la lettura si impara da piccoli, trasmesso dai familiari o da chi si ritiene un modello da imitare. Per questo ogni anno l’Istituto Comprensivo Rapallo aderisce a Libriamoci, la manifestazione promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per “liberare la lettura” a scuola nella settimana dal 13 al 19 novembre 2022.

» leggi tutto su www.levantenews.it