Riva Trigoso: ecco il progetto di completamento del fronte mare di Riva Trigoso

Si è svolta questa sera, nei locali della Biblioteca del Mare, la presentazione progetto di completamento del fronte mare di Riva Trigoso a cura dell’amministrazione comunale di Sestri Levante. Presenti all’incontro, che ha incluso anche un confronto diretto con cittadini rivani, la sindaco Valentina Ghio, l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Valentino, la dirigente ai Lavori Pubblici, Ingengnere Annalisa Fresia e i tecnici dello Studio Obr.

“Abbiamo ritenuto di impostare questo momento collettivo così come abbiamo fatto in passato per altre riqualificazioni riguardanti quest’area (abbattimento del cantierino, nuove ponte, nuova passeggiata, realizzazione di questa biblioteca) legate a finanziamenti ottenuti negli anni. Questo intervento richiede risorse che il nostro comune non sarebbe mai riuscito a mettere in campo da solo – afferma Valentina Ghio, presentanto il progetto -. Abbiamo quindi sfruttato la grande occasione fornita dal Pnrr, all’interno del capitolo previsto dedicato alla rigenerazione urbana”. E’ stato redatto un progetto, con fondi per un totale 400 mila euro, che prevede l’incremento di aree verdi (75 nuovi alberi ad alto fusto), di spazi per la socialità, di aree pedonali (in via Colombo), la realizzazione della promenade rialzata sul mare, il mantenimento di funzioni ludico-sportive in quell’area, la rimodulazione di spazi in via Brigate Partigiane con nuovi parcheggi. “Nei prossimi mesi l’amministrazione porterà avanti l’iter per realizzare questa riqualificazione complessiva”, conclude Ghio.

