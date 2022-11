Sansa sospende lo sciopero della fame: “Fissata seduta per candidature garanti e difensore civico”

Il consigliere regionale Ferruccio Sansa interrompe lo sciopero della fame intrapreso martedì scorso fa per sollecitare la nomina dei garanti dei detenuti e dei minori e del difensore civico. “Oggi dopo due anni – ha scritto l’esponente dell’opposizione sulla sua pagina Facebook – la prima commissione del consiglio regionale ha fissato per il prossimo 21 novembre la seduta per presentare le candidature dei garanti dei detenuti, dei minori, delle vittime del reato e del difensore civico. Ho parlato con il presidente Giovanni Toti che mi ha dato la sua parola che entro fine mese arriverà la nomina da parte del Consiglio. Gliene sono grato. Siamo stati d’accordo su una cosa: devono essere nomine di alto livello che tengano conto delle competenze e non delle appartenenze”.

“Sospendo lo sciopero della fame – ha concluso – che riprenderò se le date non saranno rispettate. Sono stati sette giorni di fatica, ma è stata un’esperienza che non dimenticherò. Vi abbraccio tutti, chi oggi ha digiunato con me, chi mi ha scritto, chi non ci ha lasciato soli. È un primo risultato che abbiamo ottenuto tutti insieme”.

