Savona Calcio, il presidente Cittadino sarà in città tra giovedì e venerdì: “Incontrerò la squadra e il sindaco di Altare”

Savona. “Io dovrei venire tra giovedì e venerdì riuscendo così a fare il punto della situazione con una riunione con squadra e staff tecnico. Poi dovrò andare ad Altare per organizzare con il sindaco e la dottoressa Reale un sopralluogo sui terreni e vedere la possibilità di fare un piano urbanistico, contattando i proprietari. Dopodiché conto di assistere alla partita a Cogoleto per poi ripartire”.

Così ha dichiarato Massimo Cittadino, presidente del Savona, che ha annunciato una fase importante nel progetto della società romana, quella che comprende l’incontro in prima persona con i giocatori: “Voglio parlare con i ragazzi per fare un excursus storico dal 12 agosto, quando abbiamo preso una società che non voleva nessuno e l’abbiamo iscritta al campionato. Quindi far capire loro che noi vogliamo proseguire e assumerci le nostre responsabilità, invece di farci da parte. Abbiamo progetti chiari da illustrare e andiamo avanti per la nostra strada, consci di aver fatto tutto in fretta e furia ma di star lavorando al massimo: siamo estremamente determinati”.

