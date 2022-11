Sestri Levante, al via il progetto di viabilità alternativa per Riva Trigoso

Genova. “Oggi segniamo un altro punto storico rispetto agli obiettivi che ci siamo dati a inizio mandato – commentano la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, e l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Valentino -, presentando un progetto che risolve una delle criticità maggiori dell’abitato di Riva Trigoso con una proposta funzionale alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti e capace di offrire una concreta soluzione al traffico pesante che, oggi, è costretto a transitare attraverso la frazione. Un percorso che portiamo avanti da diverso tempo e per cui ringraziamo Arinox, Fincantieri e RFI per la disponibilità al confronto e la collaborazione nella redazione di questo progetto, che rappresenta un momento storico e decisamente atteso da tanti cittadini”.

Si è concluso infatti il percorso che ha portato a uno studio di fattibilità per la realizzazione di una viabilità alternativa per il traffico pesante indirizzato verso gli stabilimenti di Arinox e Fincantieri, arrivando a un punto di incontro che ha unito le esigenze di tutti i soggetti coinvolti e portando una soluzione funzionale in grado di collegare lo svincolo autostradale con gli stabilimenti, mediante l’utilizzo principalmente di una porzione di terreno di RFI e di uno sbalzo sulla proprietà di Arinox.

