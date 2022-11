Storie di donne che hanno insegnato al mondo. Uno spettacolo gratuito per raccontarle

Capacità, forza e tenacia quando il mondo rema contro. C’è tutto questo nello spettacolo “A proposito di donne… storie di donne che hanno insegnato al mondo” in programma il 20 novembre alle 21 a Sun Space, alla Spezia, in Via Sapri. La pièce è diretta da Mauro Manni e sostenuta con forza dal Terziario donna di Confcommercio rientra nei programmi delle iniziative della settimana per eliminazione della violenza contro le donne. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione.

Sul palco si alterneranno venti attrici che vestiranno i panni di Alda Merini, Anna Magnani, Camille Claudel, Viriginia Oldoini contessa di Castiglione, Franca Viola, Francesca Morvillo, Gabriella Ferri, Greta Garbo, Jeanne, Lady, Margherita Hack, Marylin Monroe, Mia Martini, Rosa Parks e altre figure di spicco. L’evento è stato presentato questa mattina nella sede di Confcommercio la Spezia. Queste figure saranno interpretate da Roberta Sabatini, Amedea Guastini, Susanna Giannini, Nicoletta Croxatto, Roberta Sanna, Maurizia Riccobaldi, Susanna Sturlese, Chiara Orsini, Lara Sorbini, Sabrina Menini, Loredana Mirra, Emanuela Vanello, Chiara Gracci e Margherita Rossi. Lo spettacolo, nato cinque anni fa, è stato portato in giro per Italia, riscuotendo grande successo. Oltre 13mila gli spettatori paganti che hanno partecipato. Un numero importante soprattutto tenendo conto del periodo legato alla pandemia da Covid 19.

