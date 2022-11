Genova. La squadra femminile del Cus Tennis conquista l’accesso alla finale di Coppa Corradi superando per 2-0 la Taggese in casa, con atto conclusivo previsto per questo sabato a Lavagna.

Vittoria per Damiani contro Poggi e per Masé contro Salerno, avversarie rispettivamente di classifica 2.8 e 3.2.

