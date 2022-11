Vallecrosia, in consiglio comunale si scaldano gli animi. Perri accusa l’amministrazione: «Cancellati i miei provvedimenti»

Vallecrosia. «Alcuni provvedimenti da me presentati non solo non sono stati calendarizzati nei lavori del consiglio comunale, ma addirittura sono stati cancellati». Lo ha detto all’inizio dell’assise, il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri (FdI), che ha lamentato la presunta “censura” attuata nei suoi confronti dall’amministrazione guidata dal sindaco Armando Biasi.

In particolare, ha spiegato Perri, «si tratta di un ordine del giorno sulla riqualificazione del campo Zaccari; un’interpellanza in cui chiedo al sindaco e alla giunta di consentire l’accesso ai carabinieri ai filmati delle telecamere comunali e diversi emendamenti sul regolamento Tari». «Cancellandoli – ha aggiunto il consigliere – Mi è stata tolta la possibilità di discutere in sede di consiglio comunale ed è stato negato a me e a tutti i cittadini che rappresento il diritto di conoscere le motivazioni che hanno spinto questa amministrazione ad agire in tal modo. Questo comportamento a dir poco elusivo non si addice ad un sindaco che più volte si è proclamato paladino della trasparenza e della corretta informazione. Sembra più consono a chi vuole raccontare mezze verità ed evitare un confronto in consiglio comunale che può rendere pubbliche le risposte che invece sono state date in provata sede».

» leggi tutto su www.riviera24.it