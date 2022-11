Vallecrosia, lavori in via don Bosco. Perri accusa l’amministrazione: «Il progetto è sbagliato»

Vallecrosia. E’ scontro di stime, relazioni e perizie in consiglio comunale in merito ai lavori per la riqualificazione di via don Bosco a Vallecrosia. A portare al centro dell’assise il progetto è stato il consigliere Fabio Perri (FdI), che ha presentato un ordine del giorno in merito ai lavori, corredato di circa 450 firme di cittadini che, a causa di disagi legati alla presenza del cantiere, chiedono di rivedere il progetto in itinere, che prevede il rifacimento dei marciapiedi e la realizzazione di una pista ciclabile. Un’intervento, questo, inserito nel programma regionale di rigenerazione urbana e finanziato quasi totalmente da un bando di Regione Liguria, vinto dall’amministrazione Biasi che ha ottenuto 200mila euro per riqualificare l’importante e centrale via che collega la via Romana all’Aurelia.

Perri ha sottolineato come il progetto preveda «l’abbattimento violento di quasi tutti gli alberi presenti», oltre a «molti disagi per residenti e passanti, ma anche pericoli» in quanto la pista ciclabile a doppio senso che verrà realizzata «si interseca con 11 passi carrai e con l’uscita di un grande parcheggio pubblico, oltre a non rispettare le misure minime di norma». Questi alcuni dei motivi per cui il consigliere ha chiesto di sospendere i lavori per rivedere il progetto.

