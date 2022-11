Venerdì a Genova la protesta degli studenti contro il governo Meloni

Genova. Gli studenti e le studentesse della città scenderanno in piazza venerdì 18 novembre alle 8.30 ai giardini di Brignole per protestare contro un governo che non ha nessun merito.

“Questo governo – dice Francesco Devoti della Rete degli Studenti Medi di Genova – che come primo atto politico sulla scuola ha cambiato il nome del ministero in ministero dell’Istruzione e del Merito, ha già dimostrato le sue vere intenzioni: repressione e violenza. Lo abbiamo visto con i fatti della Sapienza, lo abbiamo visto con il decreto anti-rave. Scenderemo in piazza contro un sistema che utilizza a scopo meramente propagandistico il merito e ne fa il suo baluardo. Anche perché, questo governo, di meriti non ne ha.”

