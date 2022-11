A lezione con la Polizia locale, l’educazione stradale ritorna nelle scuole

Gli agenti della Polizia locale stanno incontrando gli studenti delle scuole d’infanzia e secondarie di primo e secondo grado della città, che per tutto l’anno scolastico prenderanno parte a percorsi di educazione stradale, prevenzione dell’incidentalità e di rispetto della legalità, promossi dalla Prefettura nell’ambito del progetto “Percorsi di Legalità a.s. 2022/2023”.

Un’attività doverosa e importante che contribuisce a formare i giovanissimi garantendo loro un primo approccio al Codice della strada.

Per ogni ordine di scuola, anche in collaborazione con le dirigenze scolastiche, sono stati pertanto predisposti una serie di percorsi dedicati per promuovere la conoscenza delle regole, anche in relazione alle novità legate alla micromobilità elettrica.

