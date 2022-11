Balneari, Centinaio a IVG: “Sentenza Consiglio di Stato oltre le competenze, ora coerenza e soluzioni”

Italia. La partita per le concessioni balneari è aperta più che mai. L’uscita di scena da Palazzo Chigi di Mario Draghi e l’insediamento del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni hanno messo in penombra uno dei temi più caldi degli ultimi mesi. Concluso il tempo delle nomine, tutti i protagonisti delle (future) riforme sembrano essere al loro posto. E sul tavolo del premier leader di Fratelli d’Italia è già presente una delle questioni più spinose per l’attuale esecutivo: la riforma delle concessioni balneari.

Ne abbiamo parlato – nel corso del podcast di IVG “La Telefonata”, condotto dal giornalista Nicola Seppone – insieme ad uno dei protagonisti assoluti di questa storia. Gian Marco Centinaio, politico di lungo corso e pilastro della Lega di Matteo Salvini, dopo aver rivestito il ruolo di Ministro dell’Agricoltura e di Sottosegretario, oggi è stato rieletto in Parlamento. Centiaio, infatti, è l’attuale vicepresidente del Senato.

