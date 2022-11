BPER Banca, al via raccolta fondi contro la violenza sulle donne

Genova. In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, BPER Banca istituisce la raccolta fondi “Insieme per le Donne” a favore del “Fondo Autonomia” progettato dall’associazione D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, la rete nazionale che si compone di 82 organizzazioni in tutta Italia, che gestiscono più di 100 Centri antiviolenza e 60 Case rifugio, affiancando oltre 20.000 donne ogni anno.

“Insieme per le donne” è rivolto in particolare a coloro che hanno intrapreso il percorso di uscita dalla violenza, ma che non hanno a loro disposizione risorse economiche sufficienti per una vera autonomia economica e abitativa. Limitare l’indipendenza di qualcuno vuol dire assumere una posizione di controllo e causare un forte stato di soggezione.

