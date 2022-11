Calcio, Baia Alassio. Gianni Bella si dimette: “Qualcuno remava contro”

Alassio. Un inizio di stagione in salita per la Baia che, assieme ad una classifica che le fa tutt’altro che un sorriso, all’ultimo posto con soli 6 punti, deve cercarsi una nuova guida tecnica: Gianni Bella ed Enzo Testini hanno rassegnato le proprie dimissioni.

“Lasciare insieme ad Enzo era qualcosa di scontato, siamo una cosa sola” commenta a posteriori Bella, facendo un sunto di quelle che sono state le motivazioni che hanno spinto entrambi ad arrivare a tale decisione: “Quando una persona organizza gli allenamenti e si vede dei giocatori che non fanno quelle cose basiche che si vanno a chiedere, senza fare nulla alla domenica per migliorarsi, allora abbiamo capito che ci fosse qualcosa che non andasse”.

