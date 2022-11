Campora: “Metropolitana a Martinez nel 2024”. E le officine ferroviarie restano a Brignole

Genova. La metropolitana raggiungerà piazza Martinez nel 2024: lo ha confermato oggi l’assessore alla Mobilità Matteo Campora rispondendo a un’interrogazione della consigliera del Pd Cristina Lodi. E nell’area di piazza Giusti rimarranno le officine ferroviarie, per cui i primi progetti prevedevano la dismissione e lo spostamento entro il 2023.

“I lavori non sono fermi, ma avviati e sono in essere le demolizioni – ha spiegato Campora in sala rossa a Tursi -. Per quanto riguarda la convivenza con le officine è una cosa che ha preso tempo perché si è reso necessario un progetto che prevedesse l’ingresso dei treni nelle officine: ci siamo arrivati perché siamo sempre stati favorevoli all’idea che la manutenzione dei treni debba rimanere a Genova. Quindi possiamo dire che è stata trovata una soluzione tecnica per mantenere gli ingressi nelle officine. La metropolitana sarà conclusa nel 2024 e tutte le aree necessarie per i cantieri sono già proprietà del Comune”.

