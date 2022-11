Coordinamento del Terzo polo a Ventimiglia, Italia Viva si smarca

Ventimiglia. «In merito alle prossime elezioni amministrative di Ventimiglia, Italia Viva ha ascoltato e prende atto del progetto politico presentato dagli amici di Azione nella conferenza stampa di questo sabato, pur rimarcando la propria indipendenza politica e rinunciando al momento a figure di coordinamento annunciate ma non preventivamente concordate». A dichiararlo sono i coordinatori provinciali di Italia Viva provincia di Imperia, Patrizia Acquista e Valerio Ferrari.

I due esponenti del partito di Matteo Renzi proseguono: «Valuteremo attentamente tutte le proposte politiche e programmatiche che stanno prendendo forma e sosterremo quella che più rispetterà i nostri valori e principi e che proponga una visione nuova di città con proposte concrete e reali per risolvere le sue problematiche, prima fra tutte la questione migranti al confine, che va affrontata sia tutelando le persone in cammino, ma soprattutto garantendo il rispetto di residenti e lavoratori e la sicurezza della città. Per questo, come Italia Viva, aderiamo e parteciperemo al sit-in per la riapertura del centro di prima assistenza, indetto per mercoledì alle ore 16.30 in piazza Sant’Agostino».

