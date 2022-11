Due atleti dell’Ok Club Judo di Imperia terzi al Grand Prix della Lucania 2022

Imperia. Sabato 12 e domenica 13 novembre si è svolto il Grand Prix della Lucania 2022 a Policoro (Matera) Circuito Italiano FIJLKAM aperto alle classi under 18 ed under 21. Tra i partecipanti, provenienti da tutta Italia, anche due atleti dell’Ok Club Judo Imperia, Martina Giordano appartenente alla categoria cadetti al limite dei 48 Kg e Nicola Saglietto al peso di 55 Kg under 21.

Sabato pomeriggio inizia la gara di Martina che parte alla grande con la vittoria al primo incontro contro una forte atleta altoatesina, nel secondo combattimento incontra quella che sarà la vincitrice del torneo subendo una sconfitta che la porta ad affrontare poi la fase dei recuperi, raggiunge senza problemi la finale per il 3°/5° posto che vince qualificandosi terza.

